Martina Franca, serra di marijuana in garage: 38enne arrestato

Nel corso di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, è stato arrestato in flagranza di reato un 38enne di Martina Franca, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua compagna è stata denunciata in stato di libertà per la medesima accusa.

Gli agenti del Commissariato di Martina Franca hanno sviluppato sospetti su un individuo locale, sospettato di gestire un’attività di produzione e spaccio di marijuana in una villetta di campagna situata a circa 4 km dal centro abitato.

La perquisizione della villa, condotta dai poliziotti, ha rivelato la presenza di una serra completa di attrezzature per la coltivazione di marijuana, con all’interno due piante in fase di crescita. L’odore pungente ha guidato gli agenti verso il garage adiacente.

Un approfondito controllo, coadiuvato dal Team Cinofili della Guardia di Finanza, ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente ormai essiccata, insieme a tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, disperso in diversi punti della casa.

I documenti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria, che ha disposto l’arresto dell’uomo, collocato in regime degli arresti domiciliari. Nel frattempo, la donna è stata denunciata in stato di libertà, entrambi accusati di traffico di sostanze illecite.

