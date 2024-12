Martina Franca: droga confezionata in B&B, due arresti

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca hanno arrestato due giovani di 25 anni, originari di Bari, con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’operazione si è svolta sabato pomeriggio nel centro storico della cittadina pugliese. I militari, in abiti civili e con mezzi non identificabili, hanno fermato i due sospetti che, alla loro vista, hanno mostrato un evidente nervosismo. L’atteggiamento ha insospettito gli agenti, spingendoli a verificare i motivi del soggiorno dei giovani. La perquisizione nella stanza di un B&B da loro affittata ha portato al ritrovamento di un considerevole quantitativo di droghe sintetiche, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio, probabilmente destinate al mercato locale in vista delle festività di fine anno.

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 112 involucri contenenti circa 86 grammi di ketamina, polvere di MDMA e “speed”, oltre a 71 pasticche di MDMA. Rinvenuto anche un contenitore con nitrito di amile e sostanze chimiche comunemente note come “poppers”. Inoltre, sono stati sequestrati materiali per il confezionamento e 625 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività illecita.

Le sostanze sono state inviate al laboratorio del Nucleo Investigativo di Taranto per analisi qualitative e quantitative.

I due arrestati, considerati innocenti fino a una condanna definitiva, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

