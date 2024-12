Barletta, Polizia soccorre ragazza 16enne: possibile violenza sessuale

BARLETTA – Una ragazza di Barletta, di appena 16 anni, avrebbe raccontato agli agenti di Polizia di essere stata vittima di un’aggressione sessuale in un locale del centro storico cittadino.

L’episodio risalirebbe alla notte tra lunedì e martedì, con la giovane che avrebbe riferito di aver subito la violenza da parte di due persone nel bagno del bar.

La sedicenne è attualmente in ospedale per accertamenti, mentre al momento non risulta sporta alcuna denuncia. Il Commissariato di Polizia di Barletta indaga sull’accaduto, massima riservatezza sugli sviluppi della vicenda.

