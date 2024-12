Qoco Christmas ad Andria, 4 spaghetti per 4 quartieri

Le piazze di Andria si trasformano in luoghi di festa, dove l’aroma degli spaghetti “olio, aglio e peperoncino” si mescola al profumo delle pettole, al sapore dei prodotti caseari appena preparati e alla ricchezza del Nero di Troia. “4 spaghetti per 4 quartieri” è il nome dell’iniziativa organizzata da Qoco, l’esperienza culinaria andriese in cui al centro ci sono le eccellenze enogastronomiche della città federiciana. Ultima tappa presso la Chiesa della Madonna della Grazia, dove l’intero quartiere si è ritrovato per una cena comunitaria accompagnata anche da tanto intrattenimento.

