Martina: Emmanuele Tedesco è il rinforzo per l’attacco

Il Martina Calcio comunica di aver perfezionato il tesseramento dell’attaccante, classe 1998, Emmanuele Tedesco per la stagione 2023-2024. La punta brindisina cresce nel settore giovanile del Carpi per poi fare la sua prima esperienza tra i grandi al Picerno.

Con i lucani è protagonista nella stagione 2018-2019 vincendo il girone H di Serie D realizzando 12 reti. Successivamente milita con le maglie di Bastia, Fidelis Andria, Team Altamura, Torres e Casarano.

Nella prima parte di campionato è stato in forza al Bitonto dove ha messo a segno 4 reti in campionato e 2 in Coppa Italia. Volto nuovo per l’attacco di mister Pizzulli: Tedesco si è già allenato con i suoi nuovi compagni.

