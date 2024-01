Monopoli, oggi la firma di Bizzotto

Nicola Bizzotto è ormai un calciatore del Monopoli. Il difensore ha risolto il contratto col Brindisi e in giornata firmerà con la società del Presidente Rossiello. Per Bizzotto si tratta di un ritorno in biancoverde. Per lui è pronto un anno e mezzo di contratto, si legherà al Monopoli, dunque, sino al giugno 2025.

