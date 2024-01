US Lecce, Falcone: “Avere un pubblico come quello di Lecce è meraviglioso”

Lecce – Durante la consueta conferenza stampa di metà settimana dei giallorossi, Wladimiro Falcone che ha parato del suo 2023: “E’ stato un anno più che positivo. Abbiamo raggiunto una salvezza molto difficile da raggiungere che ovviamente ci ha regalato grandi soddisfazioni. Poi sono riuscito a tornare a Lecce dove volevo fortemente tornare e in questa prima parte della stagione siamo partiti davvero bene”. “Col Cagliari sarà una gara difficile ma che vogliamo vincere perché è uno scontro diretto e inoltre abbiamo la possibilità di fare record di punti nel girone di andata.”.

Il portierone giallorosso poi si ha esternato le proprie emozioni nel vivere una piazza come quella di Lecce: “Sembrano frasi fatte ma avere un supporto del pubblico così forte e caloroso è un qualcosa di incredibile che aiuta a fare bene in campo; arriva una spinta vera e propria per raggiungere il risultato”. “Dall’anno scorso abbiamo ereditato una solidità difensiva importante; a quella abbiamo aggiunta una maggiore propensione offensiva”.

Ultimo pensiero sul suo futuro e i margini di miglioramento: “Sicuramente uno degli aspetti su cui devo continuare a lavorare è la gestione palla con i piedi, ci lavoro ogni giorno con i miei preparatori per crescere ulteriormente”

