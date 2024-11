Mark Campbell atteso a Taranto per risolvere nodo allenatore

Mark Campbell è atteso a Taranto nella mattinata di mercoledì 20 novembre per affrontare questioni cruciali legate alla squadra. Tra i temi principali, la nomina del nuovo staff dirigenziale e, soprattutto, la scelta definitiva dell’allenatore.

La situazione di Michele Cazzarò è al centro dell’attenzione: la deroga che gli permetterebbe di guidare la squadra nella sfida con il Benevento non può essere ulteriormente prorogata. Tuttavia, c’è l’ipotesi di una nuova deroga per Murianni, che consentirebbe comunque a Cazzarò di sedere in panchina.

La questione allenatore è strettamente collegata alla risoluzione della fideiussione, nodo che Campbell si impegnerà a sciogliere nel corso del suo intervento.

