Eccellenza, Gallipoli: Carrozza lascia, Manta pronto a subentrare

Giornata movimentata per in casa Gallipoli. Dopo la nota stampa del 16 novembre, oggi, martedì 19 novembre, si è svolto un incontro in Comune alla presenza del sindaco Stefano Minerva, del presidente Vincenzo Carrozza e del direttore sportivo Mino Manta.

Lo stesso Carrozza ha confermato le dimissioni irrevocabili lasciando immediatamente la guida del club. A raccogliere il testimone potrebbe essere Mino Manta, che ha manifestato l’intenzione di rilevare il titolo sportivo. Tuttavia, prima di ufficializzare il passaggio di consegne sarà necessario risolvere alcune questioni burocratiche. Nel frattempo, Manta garantirà la gestione ordinaria della società.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author