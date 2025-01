Maratea, il Consorzio Turistico incontra l’assessore Pepe

MARATEA – “I sopralluoghi e soprattutto gli incontri di ieri a Maratea del vice presidente della Giunta e assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe sono stati particolarmente utili a riprendere il confronto tra Regione ed operatori turistici di Maratea sui problemi principali di infrastrutture e servizi al servizio della comunità marateota e dei suoi ospiti”. Lo afferma il presidente del Consorzio Turistico Maratea Biagio Salerno – che è stato riconfermato nei giorni scorsi alla Presidenza, per il prossimo triennio, dall’assemblea dei soci (vice presidenti Mariangela De Biase Guglielmo Rivelli) – e che ha partecipato insieme ad una delegazione di titolari di imprese agli incontri. “In particolare – aggiunge – l’annuncio dell’avvio dei lavori per la realizzazione del cosiddetto bypass lungo la SS 18 Castrocucco-Marina ci consente di tirare un sospiro di sollievo e di guardare con più serenità alla programmazione della stagione turistica 2025. Anche se il bypass non risolverà il problema del ripristino del collegamento viario tra Castrocucco e Maratea comunque sarà utile a scongiurare ulteriori perdite di fatturato che si sono registrate nella passata stagione turistica a causa della chiusura del tratto stradale alle ore 23. Anche il progetto che riguarda gli interventi da realizzare al Porto con una difesa del molo più esposto a calamità naturali – aggiunge Salerno – contiene azioni importanti per rilanciare la funzionalità della struttura nautica in grado di attrarre significativi target turistici. I nostri associati titolari di concessioni demaniali inoltre sono soddisfatti per la proroga disposta che, a differenza di quanto accade in altre parti del Paese, consentirà di garantire il prosieguo delle attività per altri due anni. Sono tutti segnali dell’impegno dell’assessore Pepe che cogliamo con positività. Il Consorzio che ha sempre avuto un atteggiamento di collaborazione con le istituzioni, in primo luogo la Regione, continuerà a lavorare nella programmazione della nuova stagione perché siano affrontate e risolte per tempo tutte le problematiche. Nel settore della promozione l’attesa della nomina dell’amministratore dell’Apt comunque non deve rappresentare un rallentamento delle azioni di promozione da svolgere a livello nazionale ed internazionale”. Il Consorzio infine sollecita la definizione del Piano Turistico Regionale da mettere strettamente in relazione con il Piano Strategico Regionale che di recente la Giunta Regionale con il Presidente Bardi ha presentato al Consiglio Regionale. “Nel PSR – evidenzia Salerno – Maratea con Matera sono gli “assi portanti” del turismo lucano. Pertanto va adeguata la programmazione regionale per il turismo e candidiamo Maratea ad ospitare nei prossimi mesi una Conferenza regionale specifica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author