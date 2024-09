Manovra, Meloni: “Stagione dei bonus è finita”

Roma – La stagione dei soldi buttati dalla finestra e’ finito per la Premier Meloni alle prese con la prima vera sfida della stagione: Presentare a Bruxelles il piano di bilancio quinquennale in vista della finanziaria che secondo le opposizioni e’ un macigno. La sanità ad esempio, dicono dai banchi della maggioranza non è a rischio. Il governo ha messo più soldi ma sta alle regioni saperli spendere bene. Obiettivi, che viaggiano accanto alle conferme del taglio al cuneo fiscale e assegno unico che resta, nonostante la procedura di infrazione aperta dall’Europa per non aver esteso l’assegno anche agli stranieri per i figli residenti nel paese di origine

