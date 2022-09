MANFREDONIA (FG) – Sparatoria a Manfredonia, in zona Scaloria durante i festeggiamenti per la Madonna di Siponto, un uomo è stato ferito nella notte da colpi d’arma da fuoco alle gambe ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Tanta la paura tra la gente che in quel momento affollava l’area delle giostre e che sie è data alla fuga.Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.