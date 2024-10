Manfredonia, prende quota l’idea Panarelli per la panchina

Il Manfredonia eleggerà a breve il proprio nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Franco Cinque (arrivato al termine del derby perso contro l’Ugento a Gallipoli domenica scorsa) la società sipontina ha aperto un vero e proprio casting. Da Bucaro a Maiuri, passando per Nappi che sembrava essere in pole, almeno fino a ieri sera. Nelle ultime ore, infatti, il Donia pare abbia contattato anche l’ex Matera e Andria Luigi Panarelli. Sulle tracce del tecnico tarantino c’era anche il Pompei, ma (stando agli ultimi aggiornamenti) pare abbia già raggiunto un accordo di massima con il Manfredonia. Un nuovo incontro fra le parti è previsto per il primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre. Seguiranno aggiornamenti significativi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author