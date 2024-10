Monopoli, Colombo: “Mi aspetto un Crotone agguerrito”

Il Monopoli viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Attraverso prestazioni convincenti e una straordinaria continuità di risultati, i biancoverdi hanno conquistato il primo posto in classifica. Alla vigilia del match contro il Crotone, però, il tecnico Alberto Colombo ha precisato: “Le risposte della squadra sono sempre state positive. Questo aspetto è una forza del gruppo ma ogni gara è un banco di prova, dove tutto si azzera. Ogni partita ha una storia a sé e va giocata, ogni episodio può incidere. L’entusiasmo non deve farci perdere l’umiltà e la compattezza”.

Indisponibili: “Oltre ai lungodegenti, si aggiungono De Risio e Bizzotto. Rispetto all’ultimo match, avremo Falzerano, il quale ha dimostrato già di avere una condizione migliore rispetto al previsto. Valuteremo fino al fischio d’inizio le sue disponibilità e la formazione, poiché nel reparto avanzato abbiamo tante scelte”.

Crotone: “Quella di domani sarà una partita complicata come sempre. Il Crotone è reduce da risultati non felici ma ha delle potenzialità. I pitagorici avranno voglia di intraprendere la strada giusta e mi aspetto un avversario molto agguerrito. Troveremo un Crotone con fame e voglia di rivicincita, per tornare ad essere una squadra da alta classifica. È una squadra ferita ma ha affrontato una grande compagine come l’Avellino e vorranno ristabilire la normalità. Avremo bisogno di una grandissima intensità e servirà la capacità di leggere la partita. Abbiamo l’entusiasmo dalla nostra parte, abbiamo già dimostrato di riuscire a superare le difficoltà. Sarà una battaglia sul filo dell’equilibrio”.

Il ruolo di Falzerano: “Falzerano può ricoprire vari ruolo, dal quinto alla mezzala. Ad inizio carriera lo ricordo da esterno d’attacco, dalla grandissima imprevedibilità”.

Il terreno di gioco: “Le nostre lamentele erano normali, le condizioni penalizzavano la nostra voglia di giocare a calcio. Il terreno di gioco non è ancora in perfette condizioni, è migliorato ma è un fattore da tenere in considerazione”.

