Manfredonia, il dg D’Errico: “Chi non si sente parte del progetto può andare via”

“Qualsiasi disamina tecnica, oggi passa in secondo piano. Chiedo scusa a tutti i nostri tifosi che ci hanno sostenuto e che per l’ennesima volta abbiamo subito una brutta sconfitta in trasferta”. Ha parlato così, ai microfoni di Antenna Sud, il direttore generale Luca D’Errico del Manfredonia dopo il ko contro il Matera di questo pomeriggio.

Sulla situazione: “L’atteggiamento è stato quello delle ultime partite e questo non va bene. Bisogna prodigarsi con attaccamento alla maglia, altrimenti tutti i sacrifici di società e allenatore risulterebbero vani”.

Sui provvedimenti: “Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità in questo momento. La società, in questo momento deve riflettere e prendere provvedimenti. Perché se c’è qualcuno che non si sente attaccato a questa maglia è giusto che lo dica”.

Sul momento: “Dobbiamo fare una disamina meticolosa. Dovevamo invertire il trend in trasferta, prendiamo subito gol e ci buttiamo giù. Però, tutto questo passa in secondo piano davanti alla mancanza di rispetto verso i nostri sostenitori. Non possiamo macchiare tanti anni di storia con questo tipo di prestazioni, deleterie sotto tutti i punti di vista”.

