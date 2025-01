Virtus Francavilla, Rogazzo: “Partita equilibrata, campionato lungo”

L’allenatore della Virtus Francavilla, Antonio Rogazzo, ha commentato la sconfitta per 2-0 contro la Fidelis Andria: “A mio avviso la partita è stata una partita all’insegna dell’equilibrio, loro hanno sbloccato la partita su palla inattiva. In occasione del palo colpito da Pinto abbiamo avuto sfortuna. Giocavamo contro una delle squadre più forti del girone, che aveva tanti giocatori di gamba. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ci abbiamo provato fino alla fine. La partita era importante, ma non determinante in vista della classifica finale. Ho detto ai ragazzi di metabolizzare subito questa sconfitta, martedì riprenderemo a lavorare. Il calcio è così, a volte ti va bene ma la fortuna devi prendertela. Nel primo tempo eravamo forse un po’ contratti. Iocolano? È entrato bene, ha bisogno di ritrovare la propria condizione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author