Manfredonia: Catalano non sarebbe convinto, possibile ritorno di Cinque

Non sarà Raimondo Catalano il sostituto di Luigi Panarelli sulla panchina del Manfredonia. Il dialogo tra tecnico e club non ha condotto alla fumata bianca nonostante l’ottimismo trapelato nelle scorse ore. Da indiscrezioni raccolte, sarebbe stato lo stesso Catalano a declinare la proposta. Prende corpo, a questo punto, un possibile ritorno in sella di Franco Cinque, ancora sotto contratto dopo l’esonero maturato alla quinta giornata di campionato.

Sul fronte area tecnica, invece, verso il “sì” per il connubio con Giuliano Antonicelli: l’ex direttore tecnico della Primavera del Bari prenderà il posto dell’esonerato Livio Scuotto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author