Manduria-Ugento 1-2: Ruiz decide il big match e firma il sorpasso

Il Manduria chiude la prima frazione sotto di un gol, nella ripresa Cavaliere ripristina la parità, ma nel finale, al minuto 43, il capitano dell’Ugento, Ruiz realizza il gol del definitivo vantaggio. Arriva la prima sconfitta in campionato per gli uomini di Salvadore.

Per oltre venti minuti le squadre si studiano senza affondare, l’allenatore del Manduria opta per una punta e due trequartisti a supporto, fuori Cavaliere e Linares, con Quarta più avanzato e Castro più basso in regia. Gli ospiti appaiono più intraprendenti nella gestione della palla, al 23’ Bernaola ci prova dal limite dell’area, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. Alla mezz’ora, intervento scomposto di Lopez su Jimenez, l’attaccante dell’Ugento si procura il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Bernaola che al 30’ porta avanti la formazione ospite dal dischetto.

Nel secondo tempo, mister Salvadore ridisegna la squadra con le sostituzioni degli under, il Manduria alza il baricentro e aumenta la pressione. Al 14’ Cavaliere serve un assist perfetto per Munoz che in torsione area centra la parte superiore della traversa. Espinar, un minuto dopo, colpisce in pieno il portiere Maggi in area di rigore, il quale d’istinto la sporca in corner.

Ancora Manduria in proiezione offensiva, al minuto 19 ci prova Munoz dai trenta metri, ma il suo tiro non impensierisce l’estremo difensore dell’Ugento. Al 28’ l’Ugento ha la chance per chiuderla con Cortez: calcia in area di rigore, Maraglino si oppone, il portiere biancoverde sul tap-in successivo di Jimenez compie un autentico miracolo e tiene a galla il Manduria.

Al 32’ i biancoverdi pareggiano sugli sviluppi di una punizione. Lopez calcia dal limite, sulla traiettoria si fionda Cavaliere che la spinge in rete. Poco dopo la mezz’ora è 1-1. Al 40’ Munoz calcia dai venticinque metri e sfiora il palo alla destra di Maggi. Nell’azione seguente, occasione per Bocchino e Cavaliere su corner, ma i due calciatori biancoverdi vedono sbucare alla fine la sfera.

Nel periodo di maggiore pressione del Manduria, l’Ugento piazza la rete del sorpasso: Bernaola su punizione, serve una palla perfetta per Ruiz che al volo perfeziona in rete (1-2). L’ultima occasione è ancora per il Manduria, Cavaliere tra le maglie dei due difensori non riesce a trovare la deviazione vincente. L’Ugento scavalca il Manduria in classifica ed è primo con 18 punti. I biancoverdi saranno impegnati in trasferta domenica 29 ottobre sul campo dell’Arboris Belli.

Così in campo il Manduria

Maraglino, Lopez, Bocchino, Dorini,(1’st Rapio), Cicerello (9’st Cavaliere), Castro (21’st Linares), Maroto, Tondi (1’ st Cutrone), Espinar, Quarta (21’ st D’Ettorre), Munoz.

A disp: Coletta, Salvadore, Zecca, Aquaro. All. Salvadore

