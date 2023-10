Eccellenza/A: Bisceglie regola il Polimnia con un tris

Con un perentorio tris di reti in 8’ nel cuore del primo tempo, il Bisceglie ritrova il sorriso dopo la cocente eliminazione in Coppa di giovedì scorso regolando al “Ventura” il temibile Polimnia. A sancire la quarta vittoria dei nerazzurri in campionato spicca la pregevole doppietta di Anthony Pignataro intervallata dall’acuto di Freddy Kone, con annesso sorpasso in quarta posizione proprio ai danni dei rossoverdi di Muserra.

In avvio mister Di Meo si affida al consueto 4-3-1-2 confermando Mangialardi alle spalle del tandem d’attacco Bonicelli – Pignataro, con Stefanini play e Kone in qualità di mezzala destra. Il primo segmento di gara è piuttosto equilibrato, con un solo spunto di cronaca propiziato al 12’ da un malinteso tra Farucci e Zinfollino, ma l’attaccante ospite Roncone non ne approfitta da ottima posizione indirizzando a lato della porta sguarnita. Il Bisceglie ha il merito di incidere al primo, autentico affondo (21’): Pignataro si avventa sulla sfera dopo il controllo sottomisura di Petitti e disegna una parabola micidiale che s’incastona sotto l’incrocio di sinistra.

Un minuto più tardi i padroni di casa concedono subito il bis con Kone, implacabile nell’intercettare palla sulla trequarti dopo una topica di Gernone e nel prodursi in un’autorevole progressione culminata con la soluzione vincente che incenerisce Lonoce in uscita. Al 25’ stellati di nuovo insidiosi con il colpo di testa di Bonicelli su azione d’angolo che non inquadra lo specchio, quindi al 29’ il Bisceglie beneficia di una defaillance difensiva degli avversari per triplicare con Pignataro, la cui stoccata di prima intenzione dall’interno dell’area s’infila sulla destra di Lonoce. Il bomber brindisino festeggia così la settima marcatura in campionato.

La ripresa è inaugurata dal gol del Polimnia (4’) a seguito della sfortunata deviazione nella propria porta di Rodriguez nel tentativo di disinnescare un suggerimento al centro dell’area piccola di Roncone, incuneatosi sulla corsia mancina. Corre l’11’ quando Lonoce para il rasoterra di Bonicelli, mentre al 13’ gli ospiti restano in inferiorità numerica per il fallo di reazione scomposto del terzino Avantaggiati su Rodriguez.

Nell’ultimo quarto di gara i nerazzurri amministrano il risultato con notevole padronanza mancando in più circostanze il poker. Al 27’ la stilettata di Petitti dai 20 metri termina a fil di palo, al 29’ Bonicelli è protagonista di una prolungata iniziativa personale che non riesce tuttavia a finalizzare a tu per tu con Lonoce. Il neo entrato Morisco centra il montante sinistro con uno shoot dalla distanza (33’), poi tocca a Pignataro cestinare altre due invitanti chance: al 36’ calcia addosso a Lonoce (in uscita bassa) su assist di Mangialardi, infine al 43’ arpiona in area la punizione dell’ispirato Petitti ma non inquadra il bersaglio grosso.

Domenica prossima, con inizio alle 14.30, il Bisceglie sarà impegnato al “Poli” contro la Molfetta Sportiva, penultima forza del girone.

BISCEGLIE-POLIMNIA 3-1

RETI: 21’ Pignataro (B), 22’ Kone (B), 29’ Pignataro (B), 49’ autorete Rodriguez (P).

BISCEGLIE (4-3-1-2): Zinfollino; Farucci (83’ Barletta), Sanchez, Rodriguez, Marinelli (76’ Morisco); Kone, Stefanini, Petitti (90’+3’ Gusmai); Mangialardi; Bonicelli (76’ Losapio), Pignataro (90’+3’ Napoli). Panchina: Conte, Aprile, Fucci, Monaco. All. Di Meo.

POLIMNIA (4-3-3): Lonoce, Avantaggiati, Zizzi, Gernone, Laguardia (64’ Selicati); Marasciulo, Zaccaria (85’ Satalino), Tarantino; Emane (60’ Romanazzi), D’Amico (75’ Grassi), Roncone (71’ De Stradis). Panchina: Bevilacqua, Resta, Decarolis, Camara. All. Muserra (squalificato, in panchina Anaclerio).

ARBITRO: Di Palma di Cassino. GUARDALINEE: D’Aniello di Molfetta e Nasca di Barletta.

ESPULSO: Avantaggiati (P) al 58’ per fallo di reazione.

AMMONITI: Petitti, Pignataro, Kone (B); Gernone, Zizzi, Tarantino (P).

NOTE: angoli 6-3. Recupero: pt 1’, st 5’.

