Eccellenza/B: San Pietro Vernotico passa a Otranto

Al “Nachira” passa il San Pietro Vernotico, ma il Città di Otranto paga ben oltre le proprie colpe. Partita stregata per capitan Francesco Mariano e compagni al cospetto di un avversario, quello brindisino, che gioca un buon calcio nei primi 45’ di partita e una ripresa arroccato a difesa della porta e che trova il gol decisivo nell’unica sortita offensiva del secondo tempo.

Con diversi titolari acciaccati, Graziano Tartaglia è costretto a mandare in campo dal 1’una formazione con quattro under. Dopo una fase di studio durata una decina di minuti, il primo squillo di tromba è dei padroni di casa con Trovè che galoppa sulla destra, entra in area e mette sfera al centro sulla quale Russo è attento in presa bassa.

Sul fronte opposto il San Pietro si rende pericoloso con Procida, colpo di testa su cross dalla destra e palla allontanata nelle vicinanze dalla linea di porta da Liquori. Discesa per vie centrali di Cisternino che arrivato al limite calcia di destro, pallone contrato da un difensore e soltanto angolo Ospiti ancora propositivi col solito Procida, Caroppo respinge in angolo. Il vantaggio giallorosso arriva al 40’: ripartenza sulla destra rapida e ficcante, palla al centro dell’area per Alessandro Manta che insacca da pochi passi.

La ripresa si apre con Villani al posto di Piccinno, il fantasista mostra subito le sue qualità e dalla sinistra serve l’assist per Tourè sul primo palo: fortunato Russo nel trovarsi il pallone tra le mani e ad alzarlo oltre la traversa. Sugli sviluppi del corner, sempre il fantasista subentrato dalla panchina controlla palla e calcia di sinistro: a portiere avversario superato è Cassano a liberare sulla linea e a salvare il risultato.

Dura una manciata di minuti ancora la gara di Villani, costretto ad alzare bandiera bianca per un nuovo guaio muscolare. Uscito lui in campo Gallo. Al 14’arriva il meritato pari per il Città di Otranto: Tourè controlla la sfera spalle alla porta al limite dell’area di rigore, si gira in un fazzoletto e scarica un destro potente e preciso sul primo palo. Trovato il gol i biancazzurri alzano ancora di più il baricentro, e già al 19’ Trovè colpisce di testa e non riesce a dare direzione alla conclusione.

Passano ancora tre minuti e lo stesso numero nove serve in profondità Gallo, l’attaccante si presenta solo davanti alla porta, ma sbaglia in maniera evidente la conclusione e spedisce la palla altissima sulla traversa. Spinge l’Otranto, non sfruttati a dovere tre calci di punizione dal limite, ma è il San Pietro Vernotico a trovare l’episodio decisivo.

Alessandro Manta scappa sulla destra, entra in area dalla linea di fondo e calcia: Caroppo respinge ma il primo ad avventarsi sulla sfera è Santoro che insacca. Corre il 32’della ripresa. I locali si riorganizzano e si riversano in avanti. Palo clamoroso di Cisternino che si gira rapido e calcia di destro in diagonale. Valentini si allunga in aspetta, ma non riesce a dare forza e direzione alla conclusione.

L’ultima azione giallorossa è griffata da Gallo che a destra salta un avversario e mette palla sul dischetto per la conclusione di Tourè contrata in angolo. In attesa delle decisioni del giudice sportivo dopo il ricorso presentato dopo il match a Ostuni, domenica prossima il Città di Otranto rende visita alla capolista Ugento.

OTRANTO-SAN PIETRO VERNOTICO 1-2

RETI: 40’ Alessandro Manta (SPV), 59’ Tourè (O), 77’ Santoro (SPV).

OTRANTO: Caroppo, Greco, Plevi, Medaglia (88’ Murrone), Liquori, Cisternino, Valentini, Mariano (K), Trovè, Piccinno (46’ Villani, 56’ Gallo), Nicolazzo (49’ Tourè). Panchina: Melito, Aprile, Angelini, Signore, Rollo. All. Tartaglia.

SAN PIETRO VERNOTICO: Russo, Renna, Solimeno, Medico, Cassano (K), Pinto, Ale. Manta (81’ Rocco), Fina (68’ Dos Santos Azevedo), Procida (86’ Jayeola), Santoro (79’ Negro), And. Manta (81’ Cohen). Panchina: Schettino, De Luca, Politi, Menga. All. Di Serio.

ARBITRO: Giammarco Maestoso di Lecce. ASSISTENTI: Alex Capotorto di Taranto e Gianmarco Sorgente di Taranto.

AMMONITI: Cisternino, Mariano (O); Pinto, Fina e Dos Santos Azevedo (Spv).

CALCI D’ANGOLO: 6-6.

RECUPERO: 1’pt; 4’st.

