Virtus Francavilla, Gavazzi e Polidori le soluzioni per ripartire

FRANCAVILLA F.NA – Messa alle spalle la brutta sconfitta del Veneziani nel derby con il Monopoli, la seconda consecutiva con un gap importante in termini di punteggio, lo sguardo della Virtus Francavilla è già rivolto al match di mercoledì pomeriggio contro il Latina. Una trasferta ostica e insidiosa, contro una formazione rivelazione di questo inizio di campionato. Villa, dopo essersi detto deluso dell’atteggiamento avuto dai suoi calciatori venerdì sera e da una reazione che non c’è stata dopo la debacle interna contro il Sorrento, ha raccolto i cocci e insieme al suo staff valuta qualche cambiamento, anche in termini di uomini e soluzioni tattiche. Fermo restando che, essendo scesi in campo gli stessi che hanno conquistato cinque risultati utili consecutivi, il problema sembrerebbe essere più mentale o atletico.

E c’è grande curiosità anche per vedere quale sarà la reazione dei calciatori stessi al primo vero scoglio del campionato, al primo serio momento di difficoltà della stagione dopo gli 8 gol subiti in due partite. Gavazzi in difesa e Polidori in attacco, gli uomini di maggior spessore, potrebbero essere le soluzioni al complicato rebus biancazzurro in vista della seconda trasferta consecutiva. L’imperativo è ripartire, la Virtus ha subito un’occasione per dimostrare di non essere quella vista negli ultimi 180’.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp