Eccellenza/B: Il Ginosa torna al successo dopo un mese

Il Ginosa torna al successo dopo circa un mese e lo fa con grinta e carattere contro un Arboris Belli organizzato ma poco incisivo in fase avanzata. Prestazione sopra le righe per i biancazzurri (in maglia blu) che hanno fatto registrare un predominio territoriale per gran parte della gara, divorando diversi gol per chiudere la contesa. Buon momento per il baby ginosino Fabrizio Gallitelli (classe 2005) che ha aperto le danze delle marcature ed ha fornito l’assist per il raddoppio di Richella.

Partenza decisa dei ragazzi guidati dal tecnico Passariello che al 15’ passano in vantaggio grazie al baby Gallitelli (seconda rete a distanza di sette giorni) il quale, ben servito da Richella, si libera al limite e con un diagonale preciso ed angolato non lascia scampo a Menegatti. Passano cinque minuti (20’) e il Ginosa va vicino al raddoppio: l’azione si sviluppa sulla sinistra con Richella che trova l’imbucata per Genchi il quale, sull’uscita dell’estremo difensore ospite, non riesce a finalizzare.

I padroni di casa controllano con ordine ed al 39’, su azione di rimessa, Menegatti si supera sul colpo piazzato di Genchi, tenendo in partita i suoi. Passano due minuti (41’) e il “Miani” viene gelato dal pari ospite: Manelli raccoglie una corta respinta della retroguardia ginosina e sottomisura infila nel sacco.

Nella ripresa i biancazzurri entrano con la stessa determinazione e con più carattere alla ricerca del bottino pieno. Corre il minuto 9 quando il punteggio cambia nuovamente a favore dei padroni di casa: Gallitelli rende il favore a Richella e, sulla corsia di destra, pennella in area un cross invitante per l’inzuccata precisa del numero dieci biancazzurro che infila Menegatti sul palo più lontano.

L’Arboris Belli va in affanno e tra il 12’ ed il 15’ rischia di affondare: prima Richella, ben servito da Patronelli, conclude dal limite con un gran destro al volo accarezzando il palo alla sinistra di Menegatti, mentre tre minuti dopo è Genchi a divorarsi il 3-1 quando raccoglie un traversone dalla destra e, libero in area, incorna sottomisura alzando di poco la mira.

Sul finire del match il neo entrato Lovecchio subisce un intervento scomposto sulla corsia di sinistra e resta a terra, dentro il terreno di gioco, per oltre cinque minuti senza che il direttore di gara ravvisi gli estremi per interrompere il gioco e consentire i soccorsi al malcapitato numero diciannove ginosino: attimi di apprensione per Lovecchio che verrà soccorso dai sanitari e uscirà in barella, senza riportare gravi conseguenze.

Alla fine tre punti importanti che consentono ai biancazzurri di conquistare la seconda vittoria in campionato e risalire posizioni in classifica. Domenica test importante al “Veneziani” di Ostuni contro il fanalino di coda per dare seguito al successo odierno, con l’obiettivo di conquistare il massimo risultato utile e scalare la classifica.

GINOSA-ARBORIS BELLI 2–1

RETI: 15’ Gallitelli (G), 41’ Manelli (AB), 54’ Richella (G).

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti, Patronelli, Partipilo, Chiochia, Pinto, Gallitelli (66’ Fede), Camporeale, Genchi (66’ Lovecchio, 90’+4’ Valenza), Richella (82’ Hysaj), Gatto. Panchina: Casamassima, Labarile, Verdano, Sergio, Di Anna. All. Passariello.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Di Mola, Scattarelli, Urbano, Arribilaga, Cantalice, Gomes, Lella (76’ Pipoli), Manelli, Amodio (67’ Simeone), Pisano. Panchina: Pellegrini, Chiarella, Palmisano, Terrafino, Longo, Leggiero, Fernandez. All. Marasciulo

ARBITRO: Valerio Esposito di Ercolano. Assistenti: Ruggiero Pedico di Barletta e Roberto Chiricallo di Bari.

Ammoniti: Patronelli, Chiochia e Lovecchio (G), Di Mola e Urbano (AB).

