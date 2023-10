Molfetta-UC Bisceglie 1-1: la sintesi del match

Alla settima giornata di campionato la Molfetta Calcio conosce un risultato diverso dalla vittoria, nella maniera più beffarda. Quando i tre punti e l’allungo sull’Unione Calcio Bisceglie sembravano cosa fatta ecco che arriva la beffa con pareggio finale. Finisce 1-1 al Poli una sfida combattuta ed equilibrata.

Prima occasione del match per i padroni di casa. Punizione di Vicedomini, tiro di Lavopa: a lato. Al 13′ perde una palla importante l’Unione, allora Scanzano cerca il tiro a sorpresa e calcia dalla distanza, bersaglio vicino anche in questo caso. Replica ospite al 16′: punizione Talin, tiro potente e bloccato da Chironi.

Al 39′ padroni di casa in dieci: costa caro a Di Fulvio il secondo giallo rimediato per fallo su Zinetti. Unione che sfiora allora il vantaggio prima al 41′ su punizione di Zinetti e poi al 47′, nel corso dei tre minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Cross di Zinetti, in area Stella cerca il tap-in da quasi zero metri. Ma Chironi compie un autentico miracolo.

Ancor più vivace la ripresa. Al 47′ un’occasione per parte prima con Scanzano che spara alto e poi con Diomande, ma Chironi blocca. Al 55′ rete annullata da Scanzano, che insacca da lungo lancio dalle retrovie. Al 68′ punizione Unione: Diomande ancora sfiora di testa il palo. Al 72′ corner con tiro-cross di Lavopa, smanaccia Lullo. Ristabilita la parità numerica al 78′: rosso anche per l’Unione, fuori Di Pierro per una ruvida entrata su Piacente.

Si arriva così nei 4 minuti di recupero dove succede di tutto. Al 91′ biancorossi in vantaggio con D’Argenio. Calcio d’angolo, palla che resta in area e poi esecuzione ravvicinata e chirurgica con palla che si insacca sotto la traversa per l’1-0. Sembra fatta ma al 93′ c’è il pareggio ospite: bella triangolazione sull’asse Amoroso-Mbaye, col neoentrato che è glaciale sottoporta e beffa Chironi. Finisce 1-1, biancorossi a +2 sul secondo posto occupato dagli uomini guidati da Monopoli.

