Manduria, infermiere e autista 118 presi a pugni da paziente

Non si arresta l’ondata di violenza contro il personale sanitario, in particolar modo in Puglia. Dopo le due aggressioni del Policlino Riuniti di Foggia e quella di Casarano, si registra un nuovo attacco a Manduria, in provincia di Taranto. Un autista-soccorritore del 118 e un infermiere a bordo di un’ambulanza sono stati aggrediti fisicamente da un uomo che stavano cercando di soccorrere.

