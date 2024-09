Controlli tra Francavilla, Oria, Erchie e Villa Castelli: un arresto e cinque denunce

FRANCAVILLA FONTANA – Un arresto per evasione e cinque persone denunciate per truffa, omessa denuncia di munizioni e trasporto non autorizzato di rifiuti speciali. Sono i numeri di un servizio straordinario di controllo del territorio operato, nelle scorse ore, dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Nel dettaglio, ad Oria è stato arrestato un 57enne per evasione. L’uomo, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale senza alcuna autorizzazione. Ricondotto presso la sua abitazione, il 57enne è sottoposto nuovamente alla misura restrittiva.

Controlli straordinari: un arresto e cinque denunce

Ad Erchie, un 47enne è stato denunciato per truffa poiché, dopo aver pattuito la vendita di un’autovettura e ricevuto il pagamento tramite bonifico dall’anziana vittima, non ha consegnato il veicolo. A Villa Castelli è stato denunciato un 62enne. Nel corso di un controllo alle armi, l’uomo è stato trovato in possesso di alcune cartucce per pistola, successivamente sottoposte a sequestro, senza che lo stesso ne avesse fatto denuncia all’Autorità. A Francavilla Fontana, invece, sono stati denunciati un 46enne e un 53enne poiché, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sono stati fermati alla guida dei rispettivi furgoni, trasportando “rifiuti speciali” senza le prescritte autorizzazioni. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Tale servizio, rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

