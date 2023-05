Una donna di 35 anni e i suoi due figli di 9 e 13 anni sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco del comando

Provinciale di Brindisi dopo un incidente avvenuto alle 12.30 di domenica sulla provinciale per Tuturano allo svincolo per Cerano. La donna ha perso il controllo dell’auto che guidava che è finita in un canale pluviale. Sul posto due ambulanze che hanno soccorso i tre occupanti.

