Brindisi, la voce dei tifosi a poche ore dalla gara con la Cavese

È una giornata importante per la città di Brindisi: da una parte i cittadini si stanno recando presso i vari seggi per votare in occasione delle elezioni comunali. Dall’altra c’è fermento in vista della partita che questo pomeriggio potrebbe consegnare al Brindisi Calcio il pass per la Serie C. Circa 1600 tifosi biancazzurri si sono radunati intorno alle 9 di questa mattina in piazza Curtatone prima di partire alla volta di Vibo Valentia, a caccia di un sogno.

