CROTONE – Si impone con un netto 3-0 la Vipostore Francavilla nella gara d’andata del primo turno playoff sul campo di un mai domo Crotone. Le calabresi, a dispetto di quanto il punteggio possa far pensare, lottano punto a punto nei primi due set, che si svolgono praticamente in fotocopia sul piano di un netto equilibrio. In entrambi i parziali, Francavilla riesce ad essere lucida, concentrata e decisiva nello scatto finale, portando a casa i due set col punteggio identico di 25-23, nonostante qualche errore gratuito di troppo, in particolare nel secondo. Morone trascina, Mercanti è precisa in regia, Labianca sempre presente ed allora il terzo set scorre via con meno patemi d’animo. Vipostore sempre avanti, allungo decisivo col turno in battuta di Cristofaro e chiusura in scioltezza sul 25-21. Successo fondamentale, festeggiato dal pubblico giunto da Francavilla il cui apporto si è rivelato preziosissimo. Passo avanti fondamentale, quindi, per la Vipostore Francavilla in vista della qualificazione al triangolare finale che decreterà la promozione in B1. Gara di ritorno domenica prossima al Palazzetto dello Sport francavillese.

PALLAVOLO CROTONE – VIPOSTORE FRANCAVILLA 0-3 (23-25/23-25/21-25)

CROTONE: Kuz 6, Barile, Gernone, Maggipinto (L), Cosentino 2, Confaloni, Misceo 13, Cesario 4, Biscardi 16, Greco 9, Boscacci. All. Asteriti.

VIPOSTORE FRANCAVILLA: Kostadinova 10, D’Onofrio 2, Tornesello 7, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti 4, Labianca 9, Lapenna, Cristofaro 7, Fanigliulo, Caforio, Morone 16. All. Giunta.

Arbitri: Reynaud – Esposito.

