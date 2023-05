Futsal B/M: Playoff, Audace Monopoli corsaro in Veneto

La Kredias Audace Monopoli vince la gara di andata del primo turno dei Play Off per la Serie A2 contro il Futsal Giorgione per 8-5 a Castelfranco Veneto. Un match davvero ricco di emozioni, poco adatto per i deboli di cuore soprattutto nel secondo tempo.

La partita. Dopo un iniziale fase di studio l’Audace passa in vantaggio al 4’ con la rete di Juan Cruz che si ritrova solo davanti al portiere. Al 9’ dopo alcune occasioni sfumate arriva il goal dell’1-1 dei padroni di casa con Manesco. Al 15’ arriva il raddoppio con un colpo di tacco di Manesco che porta in vantaggio il Giorgione. Due minuti più tardi Passiatore con cattiveria mette la palla sul secondo palo verso Rodrigo bravo a insaccare il pari. Squadre a riposo sul 2-2.

Nella ripresa parte meglio il Giorgione che passa nuovamente in vantaggio con una conclusione perfetta di Bertoni con un tiro al volo dove Caramia non può far nulla. Al 5’ arriva il nuovo pareggio dell’Audace con Baldassarre, bravo a ribattere in rete un pallone negli sviluppi di una punizione.

Tra il 7’ e il 9’ l’Audace, in una fase delicata, subisce un doppio svantaggio con le reti dei padroni di casa di Fraccaro e Manesco. Un minuto più tardi però, nel loro momento migliore, arriva il secondo giallo per Fraccaro. La squadra di mister Giacovazzo è in superiorità numerica, e a pochi secondi dal termine dei due minuti trova al 13’ il 5-4 con un bolide dalla distanza di Rodrigo.

Ristabilita la parità, l’Audace si scatena e in meno di due minuti sono Baldassarre e Juan Cruz riportare la squadra nuovamente in vantaggio. Caramia si supera in vari interventi evitando un nuovo pareggio, e al 17’ è Palattella ad allungare il vantaggio. A pochi secondi dal fischio finale è Passiatore con un gran tiro dalla propria area di rigore a siglare il 5-8 finale nella porta avversaria sguarnita.

Dopo questa vittoria, voluta col cuore da un gruppo meraviglioso che in due giorni ha percorso oltre 1500 km in treno, bisognerà pensare a sabato prossimo, quando alle 17:00 davanti al pubblico di casa sarà necessario conquistare il passaggio del turno. La società ringrazia il Futsal Giorgione e il suo pubblico per la grande ospitalità.

