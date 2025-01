Maltempo, Potenza-Benevento verso il rinvio

Questa la situazione dello stadio “Viviani” alle ore 10.00. Si attende solo la comunicazione ufficiale del prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per decretare l’impossibilità a disputare la gara di campionato tra il Potenza e il Benevento. La società ospitante non ha nessun obbligo a liberare il campo dalla neve, essendosi verificato l’evento climatico dopo le 24 ore precedenti il match. Per di più l’ impraticabilità degli spalti attiene a questioni di incolumità degli spettatori e quindi si aggiungono anche ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Nelle prossime ore anche la Lega Pro comunicherà il rinvio del match. Per la data del recupero, si tratta di attendere ma orientativamente potrebbe essere scelto il 5 o il 26 febbraio.

