Verso Matera-Nardò: le possibili scelte di Torrisi e De Sanzo

Caccia al riscatto in casa biancoazzurra per mettersi alle spalle il ko di Francavilla in Sinni e una settimana non proprio tranquilla per tutto l’ambiente. Di fronte, però, c’è un Nardò che probabilmente ha una delle ultime occasioni per poter riagguantare la zona play off, considerando lo svantaggio di cinque punti dai biancoazzurri. Le emozioni di Matera-Nardò le potrete vivere su Antennasud.com, dalle ore 14:30, attraverso la diretta testuale del match.

QUI MATERA – Torrisi ha lasciato a casa ancora una volta il terzino sinistro Casiello, insieme a Malara e Napolitano. A questi, si aggiungono la squalifica del difensore Tazza e l’infortunio del centrocampista Tanasa. Dunque, il Matera che affronterà il Nardò presenterà alcune novità. Dovrebbe essere confermato il 4-2-3-1 con Testagrossa che potrebbe essere preferito a Brahja in porta. Difesa formata dalla coppia Baldi-Spinelli, con quest’ultimo pronto a sostituire Tazza infortunato. Sugli esterni, Bello a destra e probabilmente Carpineti a sinistra. In mezzo al campo, dovrebbe essere confermata la coppia Zampa-Basualdo. Sulla trequarti, con Sicurella al centro, sugli esterni ci saranno Burzio e Kernezo a supporto di Di Piazza unica punta.

QUI NARDÓ – Per l’ex De Sanzo, probabilmente è l’ultimo treno per rientrare nella corsa play off. E al XXI Settembre-Franco Salerno, i neretini si presentano a pieno organico. Il tecnico calabrese si affiderà nuovamente al 3-5-2, suo marchio di fabbrica. Tra i pali ci sarà Galli. Difesa guidata dall’ex Delvino con Fornasier e Calderoni. In mezzo al campo, Correnti in mediana con Addae e Milli. Sugli esterni, Lucas a destra con Mazzotta a sinistra. In avanti, pronto il tandem Maletic-D’Anna.

PROBABILI FORMAZIONI

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Spinelli, Carpineti, Zampa, Basualdo, Burzio, Sicurella, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Brahja, Appeso, Diop, Berardocco, Coquin, Marigosu, Giordani, Cavallo, Tomaselli. Allenatore: Torrisi.

Nardò (3-5-2): Galli, Fornasier, Delvino, Calderoni, Lucas, Addae, Correnti, Milli, Mazzotta, Maletic, D’Anna. A disposizione: Biffero, Davì, Pinto, De Crescenzo, Munoz, Trinchera, Lollo, Piccioni, Gatto. Allenatore: De Sanzo.

