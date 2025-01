Ufficiale: Potenza-Benevento rinviata per neve, ecco quando si recupera

La Lega Pro ha deciso di rinviare la sfida tra Potenza e Benevento, valida per la 22a Giornata del Girone C di Serie C, a causa dell’impraticabilità del campo dello stadio Alfredo Viviani, reso inutilizzabile dalla copiosa nevicata ancora in corso. La partita, inizialmente prevista per le 19:30 di domenica 12 gennaio, sarà recuperata martedì 21 gennaio 2025 alle 15:00.

