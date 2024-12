Maltempo in Puglia: allerta arancione della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per tutta la Puglia, con allerta gialla valida per dieci ore e l’estensione a livello arancione in alcune zone a partire dalla mezzanotte di mercoledì 4 dicembre. In linea con le procedure previste per l’allerta arancione, i Prefetti delle province interessate hanno avvisato sindaci e forze dell’ordine per attuare le misure necessarie.

Le previsioni di Francesco Galasso

Un vasto sistema ciclonico sul Tirreno, alimentato da aria fredda di matrice artico-marittima, sta portando un’intensa ondata di maltempo sul Sud Italia. Già in queste ore si registrano precipitazioni sui settori costieri e interni del nord barese, Murge baresi, tarantino e parte del foggiano, con rovesci locali.

Apice del maltempo giovedì 5 dicembre

La fase più critica è attesa nella notte di giovedì 5 dicembre. Sono previste piogge diffuse e localmente intense su tutto il territorio pugliese, con accumuli compresi tra 50 e 80 mm nelle prossime 24-36 ore. Coinvolte anche altre regioni del Sud: Abruzzo centro-meridionale, Molise, Basilicata, Campania orientale, Calabria ionica e Sicilia, in particolare tra Messina e Palermo.

Venti forti e temperature in calo

Il vento soffierà forte dai quadranti settentrionali (tramontana), con raffiche che potrebbero superare i 40 km/h. Le temperature subiranno un calo: le massime si attesteranno tra 11°C e 13°C, mentre le minime tra 8°C e 10°C.

Rischio idrogeologico e raccomandazioni

A causa delle piogge abbondanti, non si escludono episodi di dissesto idrogeologico. È fondamentale prestare massima prudenza alla guida, evitando sottovia e sottopassi.

Miglioramenti attesi da venerdì

Il maltempo inizierà a diminuire dalla tarda serata di giovedì 5 a partire dal foggiano per poi estendersi gradualmente al resto della regione fino al Salento nella mattinata di venerdì 6. Anche i venti tenderanno ad attenuarsi. Un invito alla cautela e all’attenzione per tutta la durata dell’allerta.

