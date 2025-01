Malamovida e gioco d’azzardo, controlli della Polizia a Trani

TRANI – Proseguono i servizi svolti dalla Polizia di Stato della Questura Bat, disposti dal Questore della sesta provincia pugliese per contrastare il fenomeno della c.d. “malamovida” e della ludopatia.

Nei giorni scorsi, nella città di Trani, donne e uomini della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Andria, coadiuvati da personale del locale Commissariato, hanno effettuato mirate attività di controllo con particolare attenzione alle zone di maggior afflusso degli avventori.

Nello specifico, le violazioni di natura amministrativa contestate ai relativi gestori si sono concretizzate in 38 sanzioni amministrative notificate sul posto, con relative diffide all’immediata chiusura, per un totale di 49.700 euro di sanzioni. Inoltre, sono stati denunciati a piede libero tre gestori di locali per violazione dell’art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché, elevata una contestazione amministrativa per possesso ad uso personale di sostanza stupefacente ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n° 309/90.

I servizi straordinari in argomento andranno avanti anche nelle prossime settimane in tutte le città della sesta provincia pugliese, con particolare attenzione ai luoghi di maggior afflusso della movida federiciana.

