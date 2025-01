Manzi-Chiapulin di Barletta, nuovo manto erboso ma serve il bilancio di previsione

BARLETTA – Nuovo manto erboso in sintetico per il Manzi-Chiapulin di Barletta, ma per ottenere tutte le risorse necessarie servirà l’approvazione del bilancio di previsione. Le casse comunali dovranno supportare la somma già stanziata dal piano triennale per le opere pubbliche.

