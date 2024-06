M5S, Conte dopo la sconfitta alle Europee: ‘Pronto a farmi da parte’

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato, durante l’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento, di non voler nascondere le proprie responsabilità per la sconfitta alle elezioni europee. Ha offerto la sua “disponibilità a mettersi per primo in discussione”, fino a “farsi da parte” se la comunità ritenesse che la sua guida possa rappresentare un ostacolo agli obiettivi e ai valori del M5S.

Nel corso dell’assemblea, Conte ha proposto di organizzare una “grande assemblea collettiva, un’assemblea costituente, con la partecipazione di tutti gli iscritti, sia in presenza che da remoto” per discutere insieme delle regole da migliorare e delle modifiche necessarie.

Riguardo al deludente risultato elettorale alle Europee, Conte ha affermato: “Una comunità politica seria e matura non si nasconde dietro le più varie giustificazioni”. L’ex premier ha suggerito di analizzare le cause della sconfitta per fare autocritica, correggere gli errori commessi e migliorare in futuro. “Una comunità matura si assume la responsabilità dei propri errori. L’unica cosa che non faremo mai è dire che hanno sbagliato gli elettori”, ha ribadito Conte.

