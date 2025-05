Ex Ilva, Meloni: “Basta ostacoli, posta in gioco altissima”

Così la premier all’assemblea di Confindustria: “Situazione molto complessa, troppi sabotaggi. Governo farà la sua parte”

Nel corso del suo intervento all’Assemblea di Confindustria a Bologna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sul tema dell’ex Ilva, definendo la situazione attuale “molto complessa” e sottolineando l’urgenza di una collaborazione generale tra tutte le parti coinvolte.

“C’è bisogno che tutti diano una mano e non ci siano attori che preferiscano mettere i bastoni tra le ruote: credo tutti comprendano cosa c’è in ballo”, ha affermato Meloni, lanciando un appello alla responsabilità e alla coesione.

La premier ha ribadito l’impegno dell’esecutivo nella gestione della vicenda, affermando che “il Governo continuerà a fare la propria parte” e si è detta fiduciosa che anche gli altri soggetti faranno lo stesso.

Le dichiarazioni arrivano in un momento cruciale per il futuro dello stabilimento siderurgico e per la tenuta occupazionale e industriale del territorio. Meloni ha richiamato l’attenzione sull’importanza strategica del dossier, sottolineando la necessità di evitare atteggiamenti di ostacolo che potrebbero compromettere un processo già delicato.

