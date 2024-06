Elezioni, sezione 25: nessun ulteriore conteggio secondo la commissione elettorale

Le elezioni comunali a Lecce continuano a essere oggetto di rinvii e incertezze, mentre i cittadini attendono ansiosi di conoscere l’esito del voto. Presso l’Ufficio Centrale Elettorale, era previsto il completamento delle operazioni di scrutinio presso quattro sezioni, che purtroppo ancora mancano all’appello.

quanto si apprende, le operazioni non sono state completate entro il termine massimo previsto dalle norme. Oggi, tuttavia, è stata completata solo l’operazione relativa alla Sezione 25. La commissione ha deciso di non visionare le schede elettorali e di non procedere ad ulteriori verifiche, ma si è limitata a completare il verbale, al quale mancava l’orario di chiusura del seggio.

La situazione crea inevitabilmente tensione e incertezza tra i cittadini, che sono in attesa di conoscere il futuro del loro Comune.

Le elezioni comunali sono un momento cruciale per una comunità, in cui i cittadini esprimono la propria volontà e scelgono il proprio rappresentante. È fondamentale che le operazioni di scrutinio vengano svolte nel rispetto delle norme e dei tempi stabiliti, al fine di garantire la trasparenza e la legittimità del processo elettorale.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.