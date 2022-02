TORCHIAROLO- La piccola è nata, sta bene, ha le guance rosee e sorride alla sua famiglia, ma soprattutto alla signora Lucia, divenuta trisnonna che ora ha occhi solo per lei.

“Nonna Cia”, com’è conosciuta da tutti a Torchiarolo, è nata il 25 maggio 1919 e quest’anno compirà ben 103 primavere e lo farà tenendo in braccio la nipote della terza generazione. Grande festa in paese per l’arrivo della piccola Lara e soprattutto una grande emozione per nonna Cia che ha passato una vita a lavorare in campagna, crescendo tre figli. Che a loro volta sono diventati genitori e via ad un’altra generazione: oggi nonna Lucia ha 8 nipoti, 10 pronipoti e ora una neopronipote.

Lara, quindi, ha la nonna che si chiama Adriana, di 53 anni, la bisnonna Oronza, meglio, Ronzina, di 76 e la trisnonna Cia di 102 primavere.