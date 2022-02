BRINDISI – Metalmeccanici in piazza per denunciare la desertificazione industriale che si è venuta a creare nel territorio brindisino e che vede migliaia di maestranze senza occupazione o che presto subiranno i licenziamenti. Solo nelle ultime settimane ci sono stati 42 licenziamenti alla CMC di Carovigno e 81 dipendenti della ex Gse ora DCM hanno ricevuto la lettera di licenziamento. Solo per citare alcuni esempi che hanno portato i sindacati di categoria ed i lavoratori a ritrovarsi presso la scalinata Virgilio sul lungomare brindisino per far sentire con forza la loro voce.