Francavilla Fontana, armi, droga, esplosivi e munizioni: arrestato 47enne

FRANCAVILLA FONTANA – La scoperta dell’arsenale, 4 pistole e tante munizioni, ma pure della droga, non sarebbe stata causale quanto, piuttosto, conseguenza “indiretta” delle ricerche del 35enne irreperibile dallo scorso 29 settembre. Ovvero, da quando un uomo fu ferito all’inguine da un proiettile esploso all’interno di un’abitazione di vico Caroli. Con il padrone di casa ancora uccel di bosco, ecco che i carabinieri del Nor di Francavilla Fontana, durante la loro “caccia” si sono imbattuti nelle armi, nelle cartucce e nell’esplosivo che un parente del 35enne aveva abilmente nascosto in un vano segreto costruito dietro al caminetto di una villetta in contrada Donna Laura.

Armi, droga, esplosivi e munizioni: arrestato 47enne

Come a dire che le ricerche proseguono, ma che quelle ricerche, pure, hanno portato all’arresto di un 47enne e pure al sequestro di 4 pistole, 160 cartucce di vario calibro e 19 cartucce per fucile calibro 12. E, ancora, 33 chili di esplosivo confezionato in ordigni artigianali e ben 250 grammi di cocaina nascosta, questa, dietro la plafoniera del bagno.

Nessun collegamento diretto con i fatti del 29 settembre, s’intende. Eppure, i militari sembrano aver fiutato una pista che, nelle scorse ore, ha portato i suoi frutti. Il 47enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ristretto in carcere, a Brindisi, con l’accusa di detenzione illegale di armi ed esplosivi, oltre che spaccio di sostanze stupefacenti.

