Parità nel derby tra Picerno e Potenza: Bernardotto fulmina il “Curcio” e segna la rete dell’1 a 1

In palio in questo derby tutto lucano c’è il secondo posto in classifica. Tre punti di platino che lancerebbero – in caso di vittoria – una delle due compagini rossoblù sul secondo gradino più alto del podio. Picerno e Potenza si affrontano in questa decima giornata di Campionato nel fortino del “Curcio” – prevedibilmente sold out – e ancora imbattuto da inizio Stagione. Se Tomei vorrà quindi continuare a detenere l’invincibilità tra le mura amiche, De Giorgio, da canto suo, è alla ricerca della terza vittoria consecutiva in trasferta.

Gara che si svolge senza cori e nel silenzio segno di rispetto e cordoglio in ricordo di Gaetano, Michele e Samuel, tifosi del Foggia morti domenica 13 ottobre. Veniamo al match. Il primo tiro è di marca melandrina con capitan Esposito che dopo 2 minuti ci prova da fuori senza inquadrare la porta. Al 13esimo è Rillo a concludere un’azione macchinosa del Potenza con Merelli che ci arriva sul non insidiosissimo rasoterra. Buona occasione al 20esimo con Castorani che servito al limite da Caturano sfiora il palo. L’occasione per il vantaggio ce lìha al 37esimo Cardoni che calcia da buona posizione ma Alastra è bravissimo a deviare il tiro sulla traversa. Altro legno colpito dai padroni di casa due minuti dopo con Volpicelli che questa volta senza nessuna deviazione centra in pieno l’incrocio dei pali con un sinistro al volo. Risponde il Potenza con D’Auria con un tentativo dal limite sinistro ma Merelli è ben posizionato. Ancora il numero 7 potentino, al 45esimo, spaventa il “Curcio” con un tentativo dal limite che si spegne di poco sul fondo.

Nella ripresa al 52esimo Milesi salva il risultato facendosi trovare pronto sulla linea a pulire il colpo di testa di Cardoni che aveva scavalcato Alastra. Potenza in vantaggio tre minuti dopo con Schimmenti (0-1) che approfitta di un erroraccio difensivo e con un colpo da biliardo spedisce la palla in rete. Il Picerno spreca l’occasione del pareggio al 62esimo con Pitarresi prima che trova i guantoni di Alastra e Volpicelli dopo che perde l’attimo per il tap-in. I padroni di casa trovano la rete dell’1 a 1 alla mezz’ora esatta della ripresa con Berbardotto (1-1) appena subentrato al posto di Petito, che sul quinto corner di marca melandrina salta più in alto di tutti e di testa batte l’estremo difensore potentino. Potenza che resta in 10 all’83esimo per la doppia ammonizione a Selleri. A quattro minuti dal termine Alsastra salva il risultato sul colpo di testa di Volpicelli sporcato da un difensore. Non bastano i sei minuti di extra time per far cambiare il risultato.

Termina quindi uno a uno un derby che ha regalato sicuramente tante emozioni. Non varia il divario tra le due compagini rossoblù che restano separate da un solo punto in classifica. Il Picerno mantiene l’imbattibilità interna e punta adesso mette adesso nel mirino il Cerignola. Seconda trasferta consecutiva invece per i ragazzi di De Giorgio che sabato 26 affronteranno gli “aquilotti” al “Lamberti” di Cava.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO –A (1-1)

Lunedì 21 ottobre 2024, ore 20.30, stadio “D. Curcio”: 10a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Gilli, Santi, Guerra; Franco, Pitarresi (85’ Graziani); Cardoni (60’ Vitali), Petito (75’ Bernardotto), Esposito (60’ Maiorino); Volpicelli.

A disp.: Summa, Seck, Allegretto, Energe, Ragone, Santarcangelo, Cecere, De Cianci.

All.: Tomei

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Milesi, Rillo; Castorani, Felippe (65’ Ferro), Erradi (65’ Firenze); Schimmenti (73’ Sciacca), Caturano (54’ Selleri), D’Auria.

A disp.: Cucchietti, Galiano, Galetta, Rossetti, Mazzocchi, Vilardi, Burgio, Landi, Rosafio.

All.: De Giorgio

ARBITRO: Mirabella (Napoli)

Guardalinee: Laghezza – Decorato

Quarto uomo: Castellone

MARCATORI: 55’ Schimmenti, 75’ Bernardotto

AMMONITI: Pagliai, Esposito, Erradi, Guerra, Santi, Selleri, Schimmenti, Volpicelli, Rillo,

ESPULSI: 83’ Selleri (doppia ammonizione)

NOTE:

Ang. 6 – 4

Rec. 1’pt, 6’st

