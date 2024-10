Francavilla Fontana, la città perde un “figlio” eccellente del panorama storico-culturale: Rosario Jurlaro

E’ scomparso Rosario Jurlaro, francavillese, apprezzato e stimato autore di diverse opere letterarie. Ventenne è stato giornalista per «L’Osservatore Romano» e «Il Tempo». Dal 1957 al ’93 è stato direttore della biblioteca “A. De Leo” di Brindisi. In essa ha organizzato conferenze e pubblicato «Brundisii res» dal 1967 e le collane: Guide alle tradizioni, Testi e documenti, Storia e cultura, Prose e poesie, Chiesa e società, Cataloghi, Convegni ecc. Ha instaurato rapporti culturali con Università, Istituti e studiosi europei, d’America, dei Paesi dell’Est e dell’Africa settentrionale. Da pensionato ha continuato le sue ricerche e fondato la rivista «Alba Pratalia» pubblicata da Forni in Bologna dal 2002 al 2016. Jurlaro è stato socio onorario di vari istituti e associazioni culturali. Ha partecipato con relazioni e interventi a congressi nazionali e internazionali di archeologia, storia e letteratura. Ha ottenuto vari premi per i suoi studi sul Meridione d’Italia. I funerali oggi 21 ottobre alle 15.30 nella parrocchia di Sant’Eligio a Francavilla Fontana, poco distante dalla sua abitazione.

