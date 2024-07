Lucera: Comitato Referendum contro autonomia differenziata

Lunedì 15 luglio, nei locali della CGIL di Lucera, un gruppo di cittadini appartenenti a partiti, sindacati, associazioni e altri sostenitori della Costituzione e dell’Unità nazionale ha costituito il primo nucleo promotore del Comitato contro l’Autonomia Differenziata. Questo comitato mira a contrastare la frammentazione del sistema sanitario, dell’istruzione e delle politiche ambientali in venti sottosistemi regionali, minacciando l’uguaglianza dei cittadini italiani.

Il nucleo promotore fa appello a tutte le forze politiche, sociali, economiche e culturali della città per creare un comitato ampio e aperto a tutti coloro che condividono l’obiettivo fondamentale: abrogare la Legge Calderoli n. 86 del 2024. Questa legge, considerata il primo passo verso la distruzione dell’Unità Nazionale voluta dalla destra di governo, è vista come una minaccia per l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e alla Costituzione.

A giorni inizierà la raccolta delle firme per un referendum abrogativo, finalizzato a portare la maggioranza degli italiani alle urne per difendere l’integrità del Paese. Per questi motivi, il nucleo promotore invita all’azione tutti coloro che, al di là delle differenze politiche e culturali, condividono l’obiettivo di salvaguardare l’Italia.

Mercoledì 24 luglio alle 17:30, nei locali della CGIL in via Porta Foggia 40, si terrà una riunione aperta a tutti per la costituzione del Comitato per la Raccolta Firme per l’Abrogazione dell’Autonomia Differenziata. Ora è il momento di agire!

