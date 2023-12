Loiodice e Mobilio piegano il Gallipoli: in Salento vince 2-0 la Team Altamura

La Team Altamura espugna il Comunale di Ugento e supera il Gallipoli per 2-0. Decisive le reti messe a segno entrambe nel secondo tempo da Loiodice (su rigore) e Mobilio. Sesto successo nelle ultime sette per la capolista, che si conferma tale salendo a quota 33. Quarta sconfitta consecutiva per i salentini, ancora ultimi in classifica.

