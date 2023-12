Barletta-Martina 2-5, le voci del dopogara

BARLETTA – Umori diametralmente opposti al Puttilli, dopo il 2-5 con cui il Martina ha battuto nettamente il Barletta. Soddisfazione nel dopogara per Massimo Pizzulli, con il tecnico itriano che sbanca via Vittorio Veneto per la seconda volta in due anni.

“C’è grande soddisfazione – sottolinea Pizzulli – è una squadra che sta lavorando in maniera coerente anche quando i risultati sembrano non arrivare. Oggi ho giocato con diverse defezioni ma il lavoro di squadra sta pagando. Questo risultato non è da tutti, mi aspetto un Tursi più pieno contro il Matera”.

