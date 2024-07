Locorotondo, ritrovato il bimbo di due anni scomparso

LOCOROTONDO – Domenico Gallo è stato ritrovato. Il bimbo di due anni, di cui si erano perse le tracce, è stato ritrovato in zona Laureto-Lame di Olimpia. Sta bene ed è stato portato all’ospedale Giovanni XXIII dal 118 per accertamenti dopo essere stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa.

Secondo quanto ha riferito sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, è stato ritrovato a circa cinque chilometri dalla sua abitazione, lungo la strada che percorre la contrada che è anche molto trafficata. “Ha qualche escoriazione al viso – ha raccontato Bufano -, ma per fortuna sta bene”. Ora bisognerà capire come mai un bimbo così piccolo abbia percorso, da solo, così tanti chilometri a piedi.

Domenico era scomparso mentre stava giocando nel giardino della sua casa, in contrada Serralta, nelle campagne di Locorotondo. La mamma era uscita a cercarlo e non l’ha più trovato. Immediate le ricerche anche con il nucleo cinofili, ma nonostante il tempestivo intervento di vigili del fuoco e carabinieri non si hanno notizie da diverse ore.

Il piccolo sarebbe scomparso verso le 11 di questa mattina. Secondo quanto si legge sui social il piccolo indossa maglietta grigia e pantaloncini a quadretti blu, con scarpe blu Adidas. Nell’abitazione di famiglia è arrivato anche il sindaco Antonio Bufano che ha fatto diffondere la notizia sulla pagina social ufficiale del Comune della Valle d’Itria.

