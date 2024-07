Operaio cade da due metri e muore: tragedia nel potentino

Un uomo di 72 anni è morto oggi, martedì 30 luglio, cadendo da un’altezza di circa due metri, in un cantiere, a Lauria (Potenza). Secondo quanto si è appreso, nel cantiere erano in corso lavori di ristrutturazione di un casolare. Dopo la caduta, l’uomo è stato soccorso da altre persone presenti nel cantiere, che hanno chiesto l’intervento del 118: ma i soccorsi sono stati inutili, perché l’uomo era già morto all’arrivo dei sanitari. Sul posto si trovano i Carabinieri e il magistrato: si stanno sentendo le persone presenti per stabilire con precisione il ruolo dell’uomo morto e la dinamica dell’incidente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author