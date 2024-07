Brindisi, incidente tra moto: quattro feriti

Incidente nel tardo pomeriggio di martedì 30 luglio a Brindisi in via Benedetto Brin, nel quartiere casale, presso il parcheggio dello stadio “Franco Fanuzzi” in concomitanza del raduno della squadra di calcio per il primo allenamento alla presenza di oltre trecento tifosi. Lo scontro avvenuto tra due moto ha visto il coinvolgimento di quattro giovani tutti soccorsi da altrettante ambulanze del 118 giunte sul posto. La polizia locale è invece intervenuti per i rilievi del caso. Coinvolta anche un auto colpita dal frammenti delle moto coinvolte.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts