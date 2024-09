LND Puglia, le parole del presidente rieletto Vito Tisci

Vito Tisci resta presidente del Comitato Puglia della Lega Nazionale Dilettanti anche per il quadriennio 2025-2028, è quanto emerso dall’Assemblea Elettiva svoltasi al “The Nicolaus Hotel” a Bari. Si tratta del quinto mandato consecutivo per Tisci, in carica dal lontano 2004.

Nel servizio il presidente ha spiegato obiettivi e necessità per l’imminente futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author